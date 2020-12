PHOTOS - De la casse lors de la manifestation parisienne contre la loi "sécurité globale"

Ce samedi 5 décembre, près de 90 cortèges se sont élancés en France pour protester contre la loi "sécurité globale". À Paris, les manifestants s'étaient donnés rendez-vous porte des Lilas pour rallier la place de la République. Les premiers débordements ont eu lieu au niveau du boulevard Gambetta.

Un peu avant 16 heures, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour démanteler une barricade. Les casseurs cagoulés et vêtus de noir s'en sont pris à un chantier et utilisé les matériaux comme projectiles. Ils ont aussi saccagé la vitrine d'une agence immobilière dans le 20e arrondissement de Paris, et mis le feu à une voiture. L'incendie a bloqué et scindé le cortège en plusieurs tronçons. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin annonce 22 arrestations :