Photos : la police de Vannes publie les images d'objets volés pour en retrouver les propriétaires

C'est un appel à victimes que vient de publier la police de Vannes sur sa page Facebook.

Les enquêteurs de la sûreté urbaine de Vannes cherchent en effet à retrouver les propriétaires d'objets volés dans des voitures dans la région depuis le début de l'année 2021.

Une trentaine de photos de ces objets est à découvrir dans la publication. On peut y voir une trottinette, une console de jeux, plusieurs sacs et portes-feuilles, un ordinateur, des clés et même des téléphones portables.

Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces objets, il faut envoyer un mail à l'adresse suivante : ddsp56-csp-vannes-uab@interieur.gouv.fr, avec la date du vol, le lieu et le ou les objets identifiés.