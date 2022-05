PHOTOS - La rave party est toujours en cours dans le nord de la Dordogne

Même de loin, on entend encore les quatre murs d'enceintes cracher de la musique techno. Ce dimanche 8 mai, la rave party est toujours en cours sur la commune de Jumilhac-le-Grand, à la frontière entre la Dordogne et la Haute-Vienne. Entre 3.000 et 4.000 personnes venues des quatre coins de France se sont rassemblées, dès vendredi soir, sur une friche minière pour un "teknival", une immense fête, qui devait durer tout le week-end.

800 véhicules toujours sur place

Ce dimanche à la mi-journée, les gendarmes contrôlent les premiers fêtards qui repartent, à pied, en voiture ou en camping-car, sur le petit chemin de terre. Mais il reste encore beaucoup de monde sur place, "environ 800 véhicules", selon la gendarmerie. Tous les accès sont bloqués, 150 militaires sont sur place, avec un hélicoptère, des équipes cynophiles, des négociateurs, les pompiers et la Croix-Rouge.

Camille, Alex et leurs copains viennent de passer les contrôles, ils marchent le long de la route, vers leur voiture. Ils ont fait le trajet, cinq heures depuis la Normandie, pour venir là. "On vient pour la musique, les rencontres. C'est une passion. On danse, on fait ce qu'on veut pendant deux jours avant de retourner à la vie normale", disent-ils. Lundi, Camille retournera en cours, elle fait des études d'aide-soignante.

La plupart des fêtards reprennent le travail lundi ou mardi. © Radio France - Jeanne de Butler

Les gendarmes filtrent les entrées et les sorties. © Radio France - Jeanne de Butler

Un peu plus loin dans le hameau, sur la banquette arrière de sa Clio, Anissa se repose après une longue nuit à taper du pied, au son de ce qu'elle présente comme "l'un des plus grands sound-system de France". Elle a 22 ans, cela fait sept ans qu'elle vient "en teuf". Elle comprend que cela interroge, mais pour elle, c'est exactement la même chose que les sorties en boîte de nuit. En mieux. "On a de l'espace, tu n'as pas les gens suants qui te collent, il y a toujours une bonne ambiance. C'est vrai que les voisins doivent se dire qu'on est bizarres, mais on est normaux ! On veut simplement s'amuser", dit-elle en riant.

Quelques verbalisations

Dans le hameau, de la rubalise a été tendue devant les habitations pour empêcher les fêtards d'entrer. Globalement, tout se passe dans le calme, selon les gendarmes. Ils ont procédé à quelques verbalisations, et des retraits de permis pour des conduites sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. La procureure de Périgueux a ouvert une enquête, notamment pour "non-déclaration préalable d'un rassemblement festif", "nuisances sonores", "dégradations". Ce dimanche soir, aucun fêtard n'a été interpellé ou placé en garde à vue.

Ce groupe de copains a fait le trajet depuis Metz. © Radio France - Jeanne de Butler