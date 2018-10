Nîmes, France

Depuis lundi, le SDIS du Gard, le service départemental d'incendie et de secours, a dépêché dans l'Aude beaucoup de ses hommes. L'urgence d'abord avec les spécialistes du sauvetage en eaux vives. Près d'une centaine d'interventions, le sauvetage de trois personnes et la découverte de quatre décédés à Trèbes. Ensuite, ce sont une trentaine d'hommes relayés toutes les 24 heures qui ont pris le relais. Des moyens qui sont désengagés ce vendredi. Le dispositif global commence donc à être réduit.

Une journée type du GIP, le groupe intervention inondation

Nettoyage de voirie dans une zone HLM afin que les sinistrés puissent accéder et sortent leurs encombres sur une zone propre. Reconnaissance diverses afin d’organiser le soutien à la population. À ce titre, une journée de travail correspond à 10 maisons déblayées et nettoyées. Un travail méticuleux de rinçage des boues à l’intérieur puis à l’extérieur des habitations. Des sapeurs pompiers gardois qui distribuent aussi aux personnes démunies de la nourriture et des médicaments ou accompagnent les sinistrés vers un cabinet médical pour des consultations psychologiques.

Les municipaux nîmois ne sont pas en reste

Une dizaine d'employés municipaux nîmois sont partis ce mercredi, pour rejoindre Trèbes. Et le matériel n'a pas chômé. Balayeuse, laveuse, tractopelle, camion et surtout des bras. Les équipes techniques poursuivent leur travail de ramassage des encombrants. La tâche est loin d'être achevée. Une nouvelle équipe de volontaires rejoindra dès ce lundi et pour cinq jours les villes de Trèbes et de Carcassonne et éventuellement celles de l’agglomération si le besoin s'en fait sentir.

Les sapeurs pompiers gardois à l'oeuvre jusqu'à mardi inclus. - Sdis 30

On nous a aidés par le passé, on sait rendre. - Ville de Nîmes