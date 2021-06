PHOTOS - Miracle après un accident sur l'A9 vers Gallargues-le-Montueux

L'accident remonte à lundi, mais les images font froid dans le dos, et ne peuvent que nous rappeler à toujours plus de vigilance au volant. Dans la matinée, les sapeurs-pompiers du Gard ont été appelés pour un accident de la circulation à grande vitesse sur l'autoroute A9, à hauteur de Gallargues-le-Montueux. Il s'agissait d'une collision entre deux camionnettes et un poids lourd.

L'accident a fait trois victimes, dont une incarcérée. Grâce à l'action rapide des secours, les victimes (deux hommes de 40 et 43 ans) ont été dirigées sur le Centre Hospitalier de Nîmes, leur pronostic vital n'était pas engagé.

Douze sapeurs-pompiers et cinq véhicules du Sdis ont été nécessaires pour cette intervention.