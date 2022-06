PHOTOS - Le château de Graissessac ravagé par un incendie

Les flammes sont parties des combles et ont entrainé la chute des planchers des 1er et 2e étages.

"70% de la toiture a été détruite", détaille Mariette Combes, la maire de Graissessac ce lundi matin face à l'ampleur des dégâts. Ce dimanche soir, le château de la commune, construit en 1863 et qui abritait la direction de la compagnie des Mines, a été touché par un important incendie.

Un arrêté de péril vient d'être déposé, ce lundi, par la municipalité. "C'est la procédure qui s'impose et, pour nous, c'était la priorité", indique l'édile de Graissessac ce lundi matin à France Bleu Hérault. "À l'intérieur, il ne reste plus rien, les planchers se sont effondrés. Il ne reste que les quatre murs de la structure", poursuit Mariette Combes. "Mais il n'y a eu aucun blessé et c'est le plus important pour moi", dit encore la maire de Graissessac.

Les pompiers ont lutté jusqu'à la nuit tombée ce dimanche pour maîtriser les flammes. - SDIS 34

"C'est l'histoire minière du territoire puisque c'était le siège de la direction. Son petit côté médiéval faisait marquage ici. Mais on ne pourra faire que ce qui nous sera autorisé financièrement et techniquement", précise Mariette Combes au sujet de l'avenir du château.

"Une image emblématique à l'entrée du village." — Mariette Combes, maire de Graissessac

Une enquête a été ouverte par la compagnie de gendarmerie de Béziers pour déterminer les causes de l'incendie. "Tous les gens qui étaient à côté ont vu les fumées sortir vers la tourelle. Il y avait un gros nuage, preuve que cela devait mijoter depuis un moment", termine la maire de Graissessac.