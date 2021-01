PHOTOS- Le "drive" du supermarché de la drogue Chemin Bas d'Avignon à Nîmes

Tout y est inscrit en couleurs et en grand, comme pour un véritable supermarché. Sauf qu'il s'agit d'un "drive de la drogue". Il est situé dans le quartier priorité du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes. Et ces tags sont aussi un bras d'honneur aux forces de l'ordre, les dealers affichant clairement qu'ils se sont appropriés cette rue, pour approvisionner leurs clients. Les prix sont affichés. Et il fonctionne exactement comme un point de vente d'un fast-food par exemple, avec un cheminement entre les immeubles et une série de garages.

Le "drive de la drogue", dans le quartier Chemin Bas d'Avignon à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Ce mardi, justement, la Police Nationale appuyée de la Police Municipale de Nîmes a procédé à une vaste opération de contrôles dans les caves, les greniers, les garages.

