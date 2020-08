PHOTOS - Le feu de forêt sur la commune de Faucon au-dessus de Vaison-la-Romaine est circonscrit

Ce dimanche plusieurs colonnes arrivées en renfort de départements voisins sont reparties. La moitié des effectifs mobilisés, depuis samedi soir, reste sur place pour l'instant jusqu'à lundi, pour des opérations de noyage et de surveillance, soit 250 pompiers environ.

Des sentiers improvisés au bulldozer pour atteindre les flammes

Cette lutte acharnée contre les flammes, dans une zone escarpée et difficile d’accès, de collines boisées a permis de préserver des habitations mais aussi trois campings et un hameau. Des sentiers ont même été creusés au bulldozer afin de pouvoir atteindre certains foyers inaccessibles. Six pompiers ont été légèrement blessés dans l'action. Le soutien dès le début de lincendie, de six Canadairs et deux avions Dash, a été capital.

Un important dispositif s'est installé dans le village et alentours

L’incendie a aussi mobilisé gendarmes et autres services de sécurité et de secours ou associations agrées de protection civile (Croix Rouge Française et Association Départementale de Protection Civile) ainsi que des agents et élus de Faucon et des communes voisines impliquées.

Les 348 personnes évacuées vers les salles polyvalentes de Vaison-la-Romaine et Entrechaux samedi soir auront pu regagner en début de matinée dimanche leur domicile ou leur camping.

Reste l'étendue des dégâts dans la belle forêt communale de Faucon que la maire a résumé par cette courte phrase : "C'est une catastrophe".

. - SDIS84

. - SDIS84

. - SDIS84

. - SDIS84