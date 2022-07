PHOTOS - Le feu de Piolenc est arrivé à quelques dizaines de mètres d'habitations

"Les pompiers nous on dit de prendre les papiers importants, de fermer les volets et de partir", explique encore sous le coup de l'émotion Frédéric. Toute sa famille habite dans le quartier de Valbonnette à Piolenc. Ils ont été évacués dès vendredi après-midi mais ont depuis réintégré leur domicile.

Les chênes ont résisté aux flammes. © Radio France - Julia Beaufils

L'incendie s'est arrêté à quelques dizaines de mètres de leurs habitations. Un hangar a été réduit en cendres mais Frédéric l'assure "plus de peur que de mal". Son frère, Rémi, indique que l'entretien régulier de ses sous-bois a permis d'éviter d'enflammer ses chênes. "Les résineux sont partis en fumée mais on voit bien que sur les zones débroussaillées le feu ne pouvait par courir et enflammer d'autres arbres", indique-t-il. Plus encore, Frédéric est confiant pour la suite de l'été : "Ici ça a déjà brûlé donc ça c'est fait. Mais on a bien vu que le débroussaillage et l'action des pompiers ont permis d'éviter le pire et ça nous rassure".

Les lavandes n'ont pas survécu aux flammes. © Radio France - Julia Beaufils

La solidarité à l'honneur

Dans l'impasse d'avant, située au-dessous de la colline où l'incendie s'est déclaré, Maryse nettoie sa terrasse de la suie. Elle a eu peur. Mais son mari, Christian, n'a pas hésité une seconde à allumer son tuyau d'eau lorsque des brindilles incandescentes se sont posées sur son terrain. "Avec mon voisin on a éteint le feu qui a brûlé 10m2 que pourtant j'avais débroussaillés", indique-t-il.

Derrière chez Christian et Maryse, 10m2 sont partis en fumée. © Radio France - Julia Beaufils

Les incendies, il y est habitué, voilà 30 ans qu'il habite le quartier boisé. En fait, le départ de feu juste à l'arrière de sa maison a été favorisé par les brindilles de pins enflammées qui avec le vent se sont laissées porter. "J'ai réussi à sauver ma maison et mon garage en bois", expose-t-il fier mais toujours sur le qui-vive.

Tous les riverains interrogés s'accordent pour remercier les pompiers, leur action rapide et efficace. Mais surtout, tous soulignent la solidarité active entre voisins dans le quartier de Valbonnette. "On est plus amis que voisins", conclut Christian.