PHOTOS - Le bâtiment historique du Moulin des moines démoli après l'incendie

Trois jours après l'incendie, le son des pelleteuses et des lances à eau retentissait encore au Moulin des moines, à Krautwiller. Ce lundi 8 août, les opérations de démolition du bâtiment historique ont commencé. Haut de 20 mètres, il présentait d'importantes fissures et risquait de s'effondrer sous l'effet de la chaleur.

En plus de l'entreprise de démolition, une quinzaine de pompiers étaient présents pour prévenir tout nouveau départ d'incendie.

Les pompiers arrosent la maison attenante au bâtiment historique du Moulin des moines, pour éviter un nouveau départ de feu. © Radio France - Lucy Charpie

On avait de nouvelles machines

"Tout est parti en fumée, il ne reste plus rien", se désole Raphael Kieger, responsable de production des lignes d'ensachage des céréales. Employé depuis cinq ans au Moulin, il était présent le soir de l'incendie. "On avait modernisé absolument toutes les lignes de fabrication, en prenant garde aux troubles musculosquelettiques potentiels, précise-t-il. On avait de nouvelles machines, tout était neuf...". Raphael Kieger ressent une très grande tristesse face à la démolition de son lieu de travail. Il anticipe néanmoins les prochains mois avec espoir : "on va démolir, reconstruire et repartir".

Les machines, neuves, ont brûlé dans l'incendie du Moulin des moines. - Raphael Kieger

Le Moulin des moines est pionnier dans l'agriculture biologique en Alsace. Il fournit en farine plus de 4000 clients dans toute la France et exporte ses produits dans 25 pays.

L'objectif est de relancer au plus vite l'activité de l'usine à céréales. "On s'est mis une deadline à partir de la fin de la semaine prochaine, indique Clément Meckert, directeur adjoint du Moulin des moines. Le plus important est de ne pas laisser tomber nos clients et pouvoir le livrer à nouveau au plus tôt".

Lui aussi a beaucoup souffert de l'effondrement de l'usine fondée par son grand-père, Edouard Meckert, dans les années 1970 : "Une entreprise c'est un peu comme notre bébé, on passe la majeure partie de notre temps ici, samedi et dimanche compris. Voir tout partir en fumée en deux heures, c'est beaucoup d'émotion."

L'eau arrose en permanence les bâtiments du Moulin des moines à Krautwiller, le 8 août 2022. © Radio France - Lucy Charpie

Tous les salariés sont reclassés

Les dirigeants promettent qu'aucun des cinquante salariés ne sera au chômage technique. "Toutes les personnes ont été dispatchées dans les différents sites de distribution de l'entreprise en Alsace", précise Raphaël Kieger. Parmi elles, Alsace Biscuit, Boehli, Celtic, Junatur et la Chocolaterie du château.

Les flammes ont dévasté 95% du site du Moulin des moines. © Radio France - Lucy Charpie

"On se sert tous les coudes dans cette situation tragique, résume Clément Meckert. Il n'y a que le matériel qui a été touché. Ça se remplace, même si ça fait mal... Cette semaine on va courir dans tous les sens, le temps de s'adapter à notre nouvelle organisation de travail."

Le bâtiment historique est entièrement détruit. Ce mardi 9 août, les sapeurs-pompiers étaient encore sur place pour surveiller le feu, pendant qu'un engin de chantier déblayait les décombres afin de permettre aux soldats du feu d'éteindre les fumées à l'intérieur du bâtiment.

Une quinzaine de pompiers surveillaient l'évolution des fumées au Moulin des moines. © Radio France - Lucy Charpie