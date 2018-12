PHOTOS - Le péage d'Agde/Bessan incendié sur l'autoroute A9

Bessan, France

Dans l'Hérault, les gendarmes ont démantelé un à un les points de blocage dans le département dans la nuit de samedi 15 au dimanche 16 décembre, avec des tensions, notamment sur le péage de Béziers Ouest, sur le rond point de la méridienne, le rond point de la mer, mais surtout à Bessan. Entre 150 et 200 manifestants occupaient le péage, sortie 34 de l'A9. Les forces de l'ordre ont arrêté une douzaine de manifestants.

L'échangeur reste fermé

D'après la communication de VINCI, l'échangeur de Bessan va devoir rester fermé le temps de remettre les équipements en fonctionnement. Des individus ont mis le feu à un véhicule de service, un local de sécurité ainsi qu'une cabine et des barrières de péage. En outre, les forces de l'ordre mais surtout des pompiers venus éteindre les flammes auraient été agressés par des manifestants d'après le préfet de l'Hérault :

Pierre Pouëssel, préfet de l'#Herault, condamne avec la plus grande fermeté les violences qui se sont déroulées dans la nuit de samedi 15 au dimanche 16 décembre 2018 sur l'autoroute A9.

Plus d'informations ⤵️ pic.twitter.com/B2PDVbzHKe — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) December 16, 2018

Un jeu du chat et de la souris

Du côté des gilets jaunes, on explique que la casse serait le fait "d'individus alcoolisés extérieurs au groupe". On dénonce aussi une intervention policière "violente" avec usage de gaz lacrymogènes, de matraques et de grenades de dés-encerclement. Les gilets jaunes qui vont reconstruire leurs cabanes faites de palettes, de tonnelles et des banderoles "à la première occasion".

La semaine dernière, c'était le péage de Narbonne Sud qui avait été la cible d'incendiaires.

PHOTOS - Les dégâts au péage de Bessan

La cabine de péage incendiée. - ASF

La voiture des ASF réduite en cendres. - ASF