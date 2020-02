PHOTOS - Le skipper nantais Armel Tripon présente au public son bateau pour le prochain Vendée globe

Nantes, France

Dans un peu plus de neuf mois, il s'élancera des Sables-d'Olonne (Vendée) pour son tout premier Vendée globe : le skipper nantais Armel Tripon a présenté, samedi 1er février, son bateau pour ce tour du monde à la voile en solitaire. "L'Occitane" était visible du public, amarré au ponton Belem, dans le centre ville de Nantes. Les passionnés de voile étaient nombreux à venir admirer l'Imoca de 60 pieds, pour le plus grand plaisir d'Armel Tripon.

C'est énorme qu'il soit ici à Nantes

"Il est très bien ! En plus, c'est un Imoca, on en voit rarement des bateaux si gros !" Virgile, 10 ans, a des étoiles pleins les yeux en regardant le bateau noir et jaune d'Armel Tripon. Aux côtés de son papa, il examine la coque du voilier avec attention. "C'est énorme qu'il soit ici à Nantes !", s'extasie le petit garçon, qui aimerait devenir skipper quand il sera grand. Admirer "L'Occitane" est l'occasion d'une balade en famille pour beaucoup de personnes. Ainsi, Thomas est venu avec sa femme et ses deux enfants. "Il est magnifique. C'est vraiment des bêtes de technologie !", s'enthousiasme le père de famille, qui habite à Vertou avec les siens. Toute la famille est passionnée de voile : "On peut le toucher, être à proximité du bateau donc on transmet des choses sans rien dire, c'est super."

Le skipper nantais Armel Tripon présente au public "L'Occitane", son bateau pour le Vendée Globe, samedi 1er février au ponton Belem, à Nantes. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Au-delà du rêve, "L'Occitane" en impressionne plus d'un. "Je viens de dire à mon ami que je serais mort de trouille si je devais naviguer là-dessus !", s'amuse Philippe, appareil photo à la main. Cet amateur de voile n'est pas pour autant un téméraire de nature. "C'est surtout l'idée que ce soit une personne seule dessus qui est impressionnante", abonde Armelle, la tante du skipper. "A la limite, un équipage c'est normal mais seul dessus c'est autre chose..."

Donner des clés de compréhension

"C'est plutôt chouette de pouvoir faire participer le public nantais, qui est curieux et voit qu'il y a aussi de l'activité nautique à Nantes", se réjouit Armel Tripon depuis son bateau. Le skipper a pu exposer à son public les différentes qualités de son Imoca. "J'ai à cœur de faire découvrir mon sport un peu plus en profondeur que ce qu'on peut faire parfois", explique-t-il. Car la voile n'est pas toujours un sport accessible à qui ne le connaît pas, reconnaît-il volontiers. "C'est assez compliqué : on part en mer, on ne sait pas trop ce qu'il s'y passe et on revient. Il y a un certain mystère autour de la course au large donc on essaie de donner des clés de compréhension."