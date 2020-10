La tempête Barbara touche le Béarn et la Bigorre depuis ce mardi. La vigilance orange pour les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques se poursuit jusqu'à ce mercredi matin au moins.

PHOTOS - Les dégâts de la tempête Barbara en Béarn et en Bigorre

Des vents jusqu'à 180 km/h étaient attendus sur les crêtes pyrénéennes, en ce début de semaine. La tempête Barbara balaie les Pyrénées en commençant par le Sud-Ouest. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange au moins jusqu'à mercredi matin. Le pic de rafales était attendu dans la nuit de mardi à mercredi et effectivement, le vent a soufflé fort. Météo France a relevé dans la nuit des rafales à 194 km/h au sommet du Pic du Midi de Bigorre. Environ 150 km/h au-dessus de La-Pierre-Saint-Martin. À l'aéroport de Pau, les vents ont atteint les 100 km/h. Il y a donc de nombreux obstacles sur les routes (branches d'arbres, poubelles renversées, etc).

Dès mardi, les températures étaient déjà douces. Le compte Twitter Météo Pyrénées précisait 27 degrés mardi soir à Oloron.

Le vent fort a balayé cartons, poubelles et feuilles mortes dans les rues de Pau. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les parapluies d'Octobre Rose, dans le centre-ville de Pau, se sont envolés. © Radio France - Suzanne Shojaei