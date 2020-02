PHOTOS - Les dégâts impressionnants au lendemain de la mini-tornade à Liévin

Liévin, France

Le vent souffle ce dimanche en fin d'après-midi à Liévin. La tempête Dennis balaye le Nord-Pas-de-Calais. Vers 18h00, le vent se renforce au niveau de la cité des Castors et arrache une toiture complètement. Les habitants évoquent une mini-tornade qui a provoqué de nombreux dégâts aux alentours.

Le passage de la mini-tornade aurait duré moins d'une minute selon plusieurs riverains. © Radio France - Willy Moreau

J'ai entendu un gros boom. Ma fille s'est mise à hurler. - Julien, un riverain

En moins d'une minute, la rue Sully Prud'homme se transforme en champ de bataille : des toitures arrachées, des tuiles envolées, des débris qui jonchent la route. "Le ciel s'est assombri tout à coup, raconte Joël, un habitant. Il s'est mis à pleuvoir très fort. On ne voyait pas à un mètre, c'était pire que du brouillard. On a entendu un bruit sourd, le vent qui s'engouffre partout".

La toiture a été projetée jusque sur la façade de Julien. - Julien

Le vent se met à tourner sur lui-même racontent de nombreux riverains. La mini-tornade arrache alors le toit d'une maison mitoyenne qui s'envole sur une dizaine de mètres et termine sa route sur la façade de Julien : "Ma fille venait tout juste de rentrer et on a eu vraiment très peur quand on a vu ce qui se passait".

La façade de Julien, un riverain, a été endommagée après la projection d'une toiture. - Julien

Elie, de son côté, s'est empressé de retenir sa fenêtre : "Je pensais qu'elle allait se décoller du coup je la tenais en la poussant mais je reculais en même temps. C'était extrêmement impressionnant".

Le début des réparations

Ce lundi matin, les agents du centre technique municipal dont les locaux se trouvent à quelques centaines de mètres, retirent les débris au sol. Des hommes en blouse blanche et masque sur le visage, s’attellent à désamianter des taules tombées dans un jardin. Des bourrasques de vent assez puissantes continuent de souffler sur la cité ce lundi matin.

Une opération de désamiantage en cours après le passage de la mini-tornade à Lévin. © Radio France - Maxime Glorieux

Jamela habite l'une des deux maisons dont le toit s'est envolé. "Mes deux petites dormaient à l'étage. J'ai entendu un bruit assourdissant comme si ma maison se soulevait. J'ai pris mes filles et je les ai descendues en bas et c'est là que le toit s'est envolé. J'ai eu peur, je me suis demandé si la maison n'allait pas s'effondrer surtout qu'il y avait mes enfants à l'intérieur. Quand on voit tous les dégâts, je trouve qu'on s'en sort bien qu'il n'y ait pas de blessés".

Les enfants de Jamela sont hébergés chez de la famille. Les voisins d'à côté ont décidé de partir. Reste encore la blessure psychologique pour de nombreux riverains. Le petit-fils de Joël, 9 ans, hébergé en ce moment chez son grand-père, a "eu très peur, il a fallu le rassurer". Dans la maison d'en face, où une partie du toit s'est envolé également, une petite fille lève la tête au son des bourrasques, visiblement perturbée par ce qu'elle a connu la veille.

Une tornade a frappé la cité des Castors ce dimanche à Liévin. © Radio France - Willy Moreau

La mairie va faire une demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle. En tout, sept à huit maisons ont été endommagées par le passage de cette mini-tornade.