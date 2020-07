PHOTOS - Les dégâts provoqués par l'incendie à l'intérieur de la cathédrale de Nantes

Le diocèse de Nantes partage des photos de l’incendie et des dégâts provoqués à l’intérieur de la cathédrale.

D'après le directeur départemental des pompiers, l'incendie qui s'est déclaré samedi 18 juillet, vers 7h45, dans la cathédrale de Nantes a été très violent "au niveau de l'orgue situé derrière la rosace et l'action s'est concentrée sur ce foyer". "L'incendie a provoqué de nombreux dégâts à l'intérieur de la cathédrale", écrit le diocèse de Nantes, photos à l'appui, sur sa page Facebook.

Le diocèse déplore particulièrement "la disparition du Grand Orgue, des stalles et de la console de l'orgue de choeur, tous détruits". Les photos inédites partagées sur le réseau social montre la violence de l'incendie, et les dégâts constatés une fois le feu maîtrisé et les lieux sécurisés par les pompiers.

L'incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes avait été circonscrit par une centaine de pompiers au bout de deux heures de lutte contre les flammes. Une enquête pour incendie volontaire a été ouverte, mais la piste accidentelle n’est pas écartée. Le bénévole du diocèse placé en garde à vue samedi a été libéré tard dans la soirée de ce dimanche 19 juillet.