PHOTOS - Les enquêteurs sur les origines de l'incendie de Beaumes-de-Venise

L'incendie dans les Dentelles de Montmirail a fait 250 hectares de dégâts dans la végétation. L'heure est désormais à l'enquête pour déterminer le point de départ du feu et son origine. Pour cela, des pompiers, gendarmes et forestiers sont formés à la lecture des feux de forêt et sont regroupés dans la Cellule de Recherche des Causes et Conséquences des Feux de Forêt.

Les enquêteurs progressent par zone. La première est déterminée par l'endroit où les témoins ont aperçu le feu, ainsi que par les premiers pompiers sur place. Ensuite, gendarmes, pompiers et forestiers changent de zone, ils remontent à contre-sens de la propagation du feu pour voir s'ils arrivent au même point de départ. La lecture de l'incendie se fait par l'analyse des traces de flammes sur les troncs d'arbre, sur les rochers, ou encore sur le sens et couleur des végétaux.

Les Dentelles de Montmirail © Radio France - Anais Martin-Cauvy

