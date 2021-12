PHOTOS - Les gendarmes repêchent plusieurs véhicules dans le canal Philippe-Lamour à Beauvoisin et Vauvert

Les gendarmes de la communauté de brigades de Vauvert, renforcés par les plongeurs de la brigade nautique de Marseillan, ont repêché, en ce début de semaine, cinq voitures dans le canal Philippe-Lamour, sur les communes de Beauvoisin et Vauvert. Les agents de la société BRL, en charge de la gestion du canal, étaient également présents sur place. Au moins l'un de ces véhicules était signalé volé. Les autres voitures et morceaux de véhicules sont en cours d'identification et vont faire l'objet d'une expertise pour déterminer leur origine et réaliser les démarches auprès des victimes et de leurs assureurs.

Des morceaux de véhicules ont également été repêchés © Radio France - Gendarmerie

Les plongeurs de la brigade nautique de Marseillan (Hérault) sont intervenus en renfort - Gendarmerie du Gard