PHOTOS: Les grandes marées font le bonheur des pêcheurs à pied à la Bernerie-en-Retz

Les pêcheurs à pied sont nombreux sur les plages de Loire-Atlantique et de Vendée. Ils profitent de la grande marée pour venir ramasser des palourdes et des coques. A marée basse des familles, des couples ou des pêcheurs solitaires se pressent sur la plage munis de râteaux et de sauts. Les vacanciers sont également nombreux à profiter des derniers moments des vacances pour découvrir la pêche à pied.

"On fait avec avec les moyens du bord: avec une pelle en plastique et un saut pour faire des châteaux de sable", ironise Sarah, en tongs dans la vase. Cette habitante du Nord-pas-de-Calais découvre les joies de la pêche à pied à la Bernerie-en-Retz, sans véritable équipement. "L'objectif est de passer un bon moment en famille rien de plus". Mais pour trouver les palourdes, elle suit tout de même les conseils précieux de son père. Il lui a appris à les reconnaître et surtout à les mesurer puisque ces coquillages ne doivent pas faire plus de quatre centimètres de large. Dans le cas contraire, la réglementation impose de les relâcher.

Les pêcheurs à pied viennent souvent en famille apprendre à leurs enfants cette pratique © Radio France - Julie Munch