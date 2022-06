PHOTOS - Les images de l'incendie qui a ravagé 100 hectares de forêt à Serviers-et-Labaume

A Serviers et Labaume, dans le Gard, un feu de Forêt au lieu-dit « La Bouscarasse » a réduit en cendres ce lundi après-midi 100 hectares de forêt. Le feu est désormais maîtrisé. 80 sapeurs-pompiers du Gard et 25 engins sont quand même maintenus sur place afin de traiter les parties non brulées et l’extinction des lisières. Une surveillance sera maintenue la nuit de mardi à mercredi.

Après l'incendie de Serviers-et-Labaume (Gard) (100 hectares de forêt détruits); 13/06/2022 © Radio France - Philippe Thomain

Pompiers du Gard sur le feu de Serviers-et Labaume.13/06/2022 © Radio France - Philippe Thomain

Engin de déblaiement. Incendie de Serviers-et-Labaume (Gard)13/06/2022 © Radio France - Philippe Thomain

