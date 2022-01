PHOTOS - Les incendies de voitures se multiplient dans deux quartiers de l'ouest de Toulon

Depuis plusieurs mois, les incendies de véhicules se multiplient, la nuit, dans les quartiers de Pont de Bois et du Temple, à l’ouest de Toulon. L'origine criminelle ne fait aucun doute. Les habitants oscillent entre peur et colère. Ils réclament l'installation de caméras de vidéosurveillance.

Trottoirs et façades de maisons noircis, morceaux de plastique fondus sur la chaussée… aux quatre coins des quartiers du Temple et de Pont de Bois, à l'ouest de Toulon, les stigmates des incendies de ces derniers jours, semaines et mois sont bien visibles. Une vingtaine de véhicules ont été détruits en un an et demi selon les habitants dont cinq depuis le jeudi 30 décembre 2021 (trois fourgons et deux voitures). Les riverains s'inquiètent.

Une enquête est ouverte au commissariat de Toulon, mais l'origine criminelle de ces incendies ne fait aucun doute : "Des engins incendiaires ont été retrouvés il y a plusieurs mois dans les calandres de plusieurs voitures stationnées boulevard Salicis et rue Magenta. Elles auraient pu elles aussi être détruites par les flammes, mais ça n'a pas fonctionné... heureusement", explique un riverain qui souhaite garder l'anonymat.

Le désarroi d'un artisan

Geoffrey Vasseur-Arnaud, gérant de l'entreprise Bati Jeff, a eu beaucoup moins de chance. Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 décembre 2021, son fourgon professionnel, stationné quartier du Temple, a brûlé à 4h45 du matin. "C'est la désolation. J'ai perdu mon camion et le matériel qu'il contenait. Le préjudice est estimé à plus de 40.000 euros" raconte-t-il très ému. "C'est tout le quartier qui est en colère" poursuit Jessica, son épouse. "En 18 mois, nous y sommes tous passés, tous nos voisins ont vu leur voiture incendiée, ça ne peut plus durer ! D'autant que les véhicules sont souvent stationnés près des habitations, les flammes pourraient se propager, c'est ce que nous craignons."

Les flammes lèchent la fenêtre d'une maison

C'est ce qui est arrivé rue Magenta il y a plusieurs mois : les flammes d'une voiture en feu sont venues lécher la façade d'une maison. Les volets et le montant d'une fenêtre en PVC ont en partie fondu. "Imaginez que les rideaux et le matelas situé à côté s'embrasent ! Ma locataire, une personne âgée, aurait pu être asphyxiée pendant son sommeil !" s'inquiète Nicole, propriétaire de la villa. La Toulonnaise avoue ne plus garer son véhicule devant chez elle, de peur qu'il ne brûle. Le soir, il y a d'ailleurs de nombreuses places vides dans le quartier.

Les habitants du quartier Pont de Bois avaient lancé une pétition en 2020 pour réclamer l'installation de caméras de vidéosurveillance et le renforcement des patrouilles de police dans leur quartier. Les habitants du Temple s'apprêtent à faire la même chose pour que "ces incendies de véhicules s'arrêtent... et vite !"

Les flammes ont endommagé le fourgon professionnel de Geoffrey Vasseur-Arnaud dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier © Radio France - Sophie Glotin