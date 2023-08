PHOTOS - Les pompiers de Charente sauvent une cigogne tombée dans une cheminée de 18 mètres

Une cigogne est tombée dans une cheminée de 18 mètres, mardi, près de Cognac. Les pompiers de Charente et le groupe d'intervention de secours en milieu périlleux sont intervenus à l' entreprise Placoplatre de Cherves-Richemont. Ils ont utilisé une grande échelle pour aller sortir l'oiseau de ce mauvais pas. L'opération, compliquée, a été un succès et la cigogne a pu être relâchée saine et sauve.

