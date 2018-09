PHOTOS - Les pompiers de l'Hérault interviennent sur deux départs de feu à Cabrières et Bessan

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Hérault

Deux incendies se sont déclarés ce samedi 29 septembre après-midi. Le premier dans la pinède à Cabrières, le second sur la commune de Bessan. Plus de 60 pompiers et 20 véhicules sont engagés ainsi que quatre canadairs.