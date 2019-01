PHOTOS : les pompiers de la Dordogne ont maîtrisé un feu impressionnant de hangar agricole

Un incendie impressionnant s'est déclaré hier soir dimanche dans un hangar agricole de la commune de Val-de-Louyre et Caudeau en Dordogne. Une quinzaine de pompiers ont du intervenir pour éviter que le feu se propage aux bâtiments voisins.

Le feu a pris vers 21h dans un hangar de la commune de Val-de-Louyre et Caudeau

Cendrieux, France

Un incendie important s'est déclaré hier soir dimanche dans un hangar agricole de la commune de Val-de-Louyre et Caudeau à côté de Cendrieux en Dordogne. Le feu a pris dans un bâtiment où des tracteurs et des balles de foin étaient entreposés. Une vingtaine de pompiers des centres de secours de Vergt, du Bugue et de Rouffignac ont du intervenir pour maîtriser le sinistre. Les flammes menaçaient les bâtiments attenants.

Le hangar de 400 m2 a été entièrement détruit - E.Lamouret SDIS 24

La totalité du hangar de 400 m2 est partie en fumée. Quatre tracteurs et 200 balles de foins ont également été détruits.

Une quinzaine de pompiers de Vergt, du Bugue et de Rouffignac étaient sur place - E.Lamouret SDIS 24