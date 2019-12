PHOTOS - Les pompiers sauvent un homme coincé dans un poteau sur l'esplanade de Nîmes

Un étudiant de 23 ans s'est retrouvé coincé à l'intérieur d'un poteau métallique du kiosque sur l'esplanade de Nîmes. Les pompiers l'ont secouru ce dimanche matin en sciant une partie du poteau et grâce à des cordes sur le toit.

L'étudiant de 23 ans est resté coincé plus d'une heure la tête en bas sur l'esplanade de Nîmes.

Nîmes, France

Seuls ses pieds dépassaient de la petite ouverture. Un étudiant de 23 ans est resté coincé à l'intérieur d'un des poteaux métalliques du kiosque situé sur l'esplanade de Nîmes ce dimanche matin. Le jeune homme avait fait tomber une petite enceinte dedans et tentait de la récupérer en se glissant à l'intérieur.

Le jeune homme est resté coincé environ une heure à l'intérieur du poteau métallique. - Pompiers du Gard

Un sauvetage rocambolesque

Parole de pompier, ce n'est pas un sauvetage ordinaire. Pour sortir le jeune homme coincé depuis environ 8h30 du matin, les secouristes ont dû user d'une disqueuse thermique pour agrandir l'ouverture, sécuriser la stabilité de la structure et tirer des cordes sur le toit pour décupler leur force et enfin, réussir à sortir le jeune homme une heure plus tard.

Pour sortir la victime, les pompiers ont dû scier une partie du poteau. - Pompiers du Gard

Après être resté plus d'une heure la tête en bas, l'étudiant conscient lors de son sauvetage, a été conduit à l'hôpital pour effectuer des examens.