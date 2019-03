PHOTOS - Les violences du week-end à Châtellerault contre la police

Châtellerault, France

Quatre mois de prison avec sursis. C'est la peine que la justice a infligé à un homme qui a participé aux violences ce week-end en marge du mouvement des gilets jaunes à Châtellerault. Ce manifestant portait un casque et un blouson avec marqué police dessus. Il était dans le groupe qui a lancé des pierres en direction des forces de l'ordre.

Boucliers contre boucliers... - Police Nationale

Une demi-douzaine de véhicules de police ont été dégradés (bris de vitre notamment). Un autre suspect jugé a finalement été remis en liberté.

L'arrière de l'un des véhicules. - Police Nationale

L'un des projectiles utilisés. - Police Nationale

Les policiers déplorent le comportement violent à leur égard d’une centaine d’individus qui pour certains étaient masqués, équipés de boucliers, de casques et de bâtons ou barres métalliques.

Des grilles de chantier ont été récupérées pour l’obstruction des voies de circulation. Les manifestants s’en sont pris à l’enseigne de restauration Mac Donald brisant des vitres alors que des familles étaient à l’intérieur. Ils ont commis des dégradations sur des véhicules sans qu’aucune confrontation avec les forces de l’ordre n’ait eu lieu sur le moment.

Vers 20h30, une cinquantaine de manifestants s'est réunie devant le commissariat de police et certains d’entre eux ont placé une dizaine de pneus aspergés d’essence contre le mur du commissariat avant d’y mettre le feu. L’intervention des policiers a permis d’éviter le pire.

Ces violences se sont soldées par 5 blessés légers au sein des forces de l’ordre et 5 véhicules de police dégradés et de nombreuses dégradations de biens publics et privés.