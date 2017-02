PHOTOS - Les webcams de Tignes ont filmé l'avalanche mortelle

Une avalanche a fait quatre victimes lundi matin, à Tignes,en Haute Tarentaise. Un moniteur de ski et ses trois élèves sont décédés, un père, son fils et son beau-fils. La coulée de 400 mètres de long a eu lieu à 10h35, sur le secteur hors-piste de la Tovière et filmée par les webcams de la station.

L'avalanche a eu lieu peu après 10h30 ce lundi matin, dans la station de ski de Tignes, en Savoie, très prisée pour son immense secteur hors-piste. La coulée de neige a emporté avec elle quatre skieurs hors-piste. Parmi les victimes, un moniteur expérimenté âgé de 59 ans. Il enseignait à l'ESF de Tignes et encadrait un groupe de snowboarders. Dans ce groupe, trois membres d'une même famille, qui venait régulièrement à Tignes : un père de 48 ans, son fils de 15 ans et le demi-frère de celui-ci âgé de 19 ans.

Le secteur hors-piste de Tovière à 10h30

Le secteur hors-piste de Tovière, à 10h30 ce lundi matin. - Tignes.net

L'avalanche s'est déclenchée en milieu de matinée, lorsque ce groupe a traversé la pente de Tovière à pied afin de rejoindre un point de départ. L' itinéraire avait déjà été emprunté une première fois le jour même par ces snowboarders. De nombreuses autres traces avaient été faites les jours précédents.

L'avalanche, large de 40 à 100 mètres, a dévalé la pente sur 400 mètres, ne leur laissant aucune chance.

Le secteur hors-piste de Tovière à 10h40

La coulée de neige se voit nettement à 10h40 sur les images de la webcam. - Tignes.net

L'alerte a été donnée par des personnels de la station.Tous les participants étaient équipés de DVA, ce qui a permis aux secours de repérer rapidement les quatre victimes, malheureusement sans vie. Mais les recherches ont continué a chercher pendant une partie de la journée lundi, car neuf personnes étaient inscrites sur les registres de l'École du Ski Français pour cette sortie là. Ils n'étaient que cinq finalement. La cinquième personne s'en est sortie indemne. il s'agirait d'un adolescent qui devait rejoindre le groupe en bas de la pente, en descendant, lui, par les pistes.

Les recherches ont été interrompues peu après 18 heures.

Selon un guide de haute-montagne, interviewé sur franceinfo, dans ce secteur, "ce sont vraiment des zones totalement hors-piste, ce sont des grandes pentes (...) On ne va pas dire actuellement qu'il est plus dangereux qu'un autre endroit, mais ce sont quand même des endroits où les pentes atteignent 40, 45 degrés, et au vu des changements de températures, et du vent de la nuit dernière, il y a eu des accumulations. Les ancrages du manteau neigeux se sont brisés" .

Ce lundi, le risque d'avalanche dans le secteur était de 3 sur 5.