PHOTOS - Pour lutter contre les rodéos urbains, la police investit les caves à Hérouville-saint-Clair

Les quartiers sont ciblés, identifiés comme étant le théâtre régulier de rodéos urbains, encore deux le week-end des 12 et 13 juin 2021. Équipés de lampes torches, les policiers descendent dans les sous sols de plusieurs immeubles. Il leur est impossible d'accéder aux caves fermées, mais ils vérifient que rien n'est stocké dans les parties communes.

Les policiers ne peuvent pas accéder aux caves fermées, mais ils inspectent les parties communes, jonchées pour certaines de détritus. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

A part quelques vieux matelas entassés ou des ordures, ni quad ni moto découverts lors de l'opération menée ce vendredi. Mais ces recherches sont efficaces assure le directeur de cabinet du préfet, Julien Decré. "En faisant ce type d'opération, on a, depuis le début de l'année, fait aboutir huit procédures donc huit gardes à vue qui ont permis de saisir trois motos et une voiture". Il reconnait qu'il y a un facteur chance de tomber ou non le jour de l'opération sur un véhicule stocké. "Mais on ne vient pas ici au hasard, n'importe où, souligne-t-il, ce sont des quartiers où il y a régulièrement des rodéos".

Il s'agit d'une opération conjointe de la police nationale et de la police municipale, menée sous l'égide de la préfecture du Calvados. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Ce phénomène de rodéo urbain, le capitaine de police Erwan Querangal des Essarts le connait bien, et en explique toute la dangerosité. "Ce sont des très jeunes qui font ça, il peut y avoir des gens majeurs, mais ils ont bien souvent une quinzaine d'années, d'où leur insouciance". Une insouciance qui les conduit à faire courir des risques, à eux mêmes, mais surtout aux autres. "Et c'est ça qui est très dangereux".

Un scooter volé est découvert au pied d'un immeuble. "Il n'a peut être pas servi pour un rodéo urbain, mais son propriétaire sera content de le retrouver !" © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Ce jour là, la police n'a découvert aucun véhicule qui pourrait avoir servi à un rodéo. "Mais on ne lâche rien, prévient le capitaine de police, on est persévérant, c'est un fléau contre lequel on luttera avec acharnement". En toute fin d'opération, un scooter volé est découvert abandonné sur la pelouse derrière un immeuble. Il n'a peut-être pas servi à faire un rodéo reconnait la police, mais au moins son propriétaire sera content de le récupérer.