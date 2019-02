Photos: Manifestation des gilets jaunes à Biarritz

Entre 250 et 300 gilets jaunes ont manifesté samedi soir dans les rues de Biarritz. De nombreux slogans anti Macron et de nombreux pétards mais pas de violence.

Biarritz, France

C'est un cortège de 250 à 300 manifestants qui a sillonné les rues de Biarritz samedi soir entre 20h et 23h. Pour le treizième we de mobilisation les gilets jaunes ont défilé au rythme de slogans à l'encontre du Président de la république ( Macron démission) et en jetant des pétards tout au long de la manifestation. Le cortège a débuté devant la Mairie de la ville, puis s'est dirigé vers la Gare du midi, avant de prendre la direction des halles et du casino Bellevue, et enfin de revenir devant l’hôtel de ville. Présent tout au long de la soirée, le dispositif policier s'est montré sobre et efficace. La soirée s'est déroulée sans incident.

Une Marianne gilet jaune devant la Mairie de Biarritz © Radio France - Paul Nicolaï

Début du rassemblement © Radio France - Paul Nicolaï

Un rassemblement de gilets jaunes également musical © Radio France - Paul Nicolaï