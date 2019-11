Plus de 250 personnes ont défilé depuis le cours Jean Jaurès jusqu’au Palais des Papes. Dans le cortège étaient brandies 138 affichettes portant les prénoms, âges et circonstances du décès des 138 femmes tuées par leur conjoints ou ex-compagnon depuis le début de l’année en France.

PHOTOS - Marche contre les violences sexuelles, sexistes et les féminicides à Avignon ce samedi

Plus de 250 personnes pour cette marche du cours Jean Jaurès à la place du Palais des Papes

Avignon, France

Une marche qui avait été reportée d’une semaine en raison des intempéries sur Avignon alors que partout en France des rassemblements et défilés étaient organisés autour de cette cause le 23 Novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes . Une mobilisation avant que ne soit dévoilées lundi par le gouvernement les conclusions du Grenelle contre les violences conjugales. Si parmi les mesures certaines ont été bien accueillies comme la ligne d'écoute dédiée aux victimes de violences conjugales, le 3919, étendue désormais 24 heures/24 et 7 jours sur 7, le budget alloué à toutes les actions est toujours jugé insuffisant. Au 360 millions d'euros dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes "en une année", les associations attendaient un milliard.

En France quelque 213.000 femmes majeures sont victimes chaque année de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les dernières données officielles.

138 affichettes portant les prénoms, âges et circonstance du décès des 138 femmes tuées par leur conjoints ou ex-compagnon depuis le début de l’année en France ont été imprimées pour cette marche © Radio France - JM Le Ray

Dans la marche des collégiennes avignonnaises accompagnées par leur professeur de français © Radio France - JM Le Ray

De nombreuses affiches brandies aussi pour relater des violences commises à l'étranger © Radio France - JM Le Ray