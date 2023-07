PHOTOS - Mort de Nahel : 15 personnes interpellées après la troisième nuit de violences urbaines à Limoges

Pour la troisième nuit consécutive, la colère a grondé dans les rues de la capitale limousine. Pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre ont affronté les émeutiers, de 22h à 3h dans la nuit de vendredi à samedi, cinq jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, près de Paris.

Une partie de la route Aristide Briant a été bouclée pendant l'intervention des pompiers. © Radio France - Philippine Thibaudault

Pillage, incendie, agression...

La préfète a condamné "avec la plus grande fermeté les exactions commises par les émeutiers". Elle a également confirmé les exactions de cette nuit-là : "magasins dégradés ou incendiés, voire pillés" précise le communiqué. Il est également question d'agression d'automobilistes, et des guet-apens tendus aux forces de l'ordre avec des jets de projectiles et de cocktails molotov.

Les pompiers surveillent le supermarché en attendant que tout risque soit écarté. © Radio France - Philippine Thibaudault

Cellule de crise et interpellations

Un dispositif de déviation avait été mis en place depuis ce vendredi soir, entre 21h et 4h, pour limiter le nombre de véhicules "susceptibles d'être l'objet d'agressions et de dégradations en passant par des points sensibles".

Les quelque 150 policiers et gendarmes déployés ont procédé à l'interpellation de 14 personnes. La préfète a également mis en place une cellule de crise. Elle appelle de nouveau au calme.

La boutique Lacoste a été pillée et saccagée dans le centre-ville de Limoges. © Radio France - Philippine Thibaudault

Le magasin de cosmétique Kiko a également été victime des émeutiers. © Radio France - Philippine Thibaudault