PHOTOS - Noix, jus de pommes, pâté : "J'ai vu ce que le Périgord peut produire" dit le ministre Marc Fesneau

Invité par le député MoDEM du Périgord Vert Jean-Pierre Cubertafon, le ministre des Relations avec le Parlement a participé au retour du comice agricole de Lanouaille (Dordogne). Marc Fesneau, également au MoDEM, a déambulé dans le bourg de la commune. Il a dégusté des noix, de la pomme, du jus de pomme et assisté aux démonstrations des artisans et producteurs.

"C'est fameux!"

Le ministre entouré de maires, de députés, de sénateurs ou encore du préfet va de stand en stand pour goûter les bons produits du Périgord. Le premier arrêt se fait aux noix. Lucette, productrice de noix à Granges d'Ans, lui tend quelques noix caramélisés : "C'est très bon, ça me donne une idée quand j'aurai le temps ! C'est fameux j'en reprends une deuxième".

Marc Fesneau assiste à la démonstration du tressage d'une corde © Radio France - Flavien Groyer

Marc Fesneau est-il reparti avec ses bouteilles de jus de pommes ? © Radio France - Flavien Groyer

Passage obligé également au jus de pomme. Marc Fesneau, déguste la production d'Elizabeth accoudé à la buvette. Elizabeth est ravie de la visite du ministre : "Il a pensé qu'il était excellent, c'est un super cru !". Le soleil commence à taper, il fait tomber la veste en tweed. Direction Jacky, son béret vissé sur la tête et sa locomobile à vapeur, "fier" de montrer sa superbe machine des années 1920. Dans le temps, elle faisait fonctionner la batteuse dans les champs "Elle est incroyable cette machine" lance le ministre, également ancien député du Loir-et-Cher "Il y a un côté que nous avons tous en nous, c'est qu'on aime voir tourner des machines anciennes. Celle-là est complète, on ne la voit pas souvent". Le ministre a également assisté au concours bovin ou a une démonstration de tressage de ficelle : "J'ai vu ce que le Périgord peut produire même si je n'ai pas tout vu. Je n'oserai pas dire que cela vaut une deuxième visite" sourit-il. En attendant une nouvelle visite, celle-ci s'est terminée avec un repas 100% périgourdin : foie gras, filet de bœuf et tarte aux pommes.

Un petit arrêt au stand des pommes © Radio France - Flavien Groyer

Marc Fesneau discute avec un éleveur de vache limousine © Radio France - Flavien Groyer

Des discussions avec les éleveurs sur la tuberculose bovine

Juste avant sa déambulation, le ministre s'est entretenu avec les syndicats agricoles de Dordogne. Les discussions ont notamment porté sur la tuberculose bovine qui frappe encore une fois de plein fouet les élevages périgourdins. 28 d'entre eux ont détecté des cas. La Dordogne est le premier département touché par la maladie, il représente 30% des cas de contamination en France. "Il faut regarder avec les organismes chargés de la prophylaxie, les services de l'Etat et avec sans doute les chasseurs comment on peut éradiquer ou réduire drastiquement les foyers. Il faut traiter l'urgence mais il faut pas seulement qu'on soit dans le curatif mais dans le préventif" a expliqué Marc Fesneau à la presse.

De nouveaux cas viennent d'être détectés dans une ferme à Dussac, la 28ème depuis le début de l'année.

