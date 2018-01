Nouveau blocage à la prison d'Orléans-Saran ce samedi matin. Les surveillants pénitentiaires dénoncent les mauvaises conditions de travail et réclament plus de moyens.

Saran, France

Pour les surveillants pénitentiaires d'Orléans Saran, la coupe est pleine ! De loin, on aperçoit une épaisse fumée noire : ce sont des pneus et des palettes qui brûlent devant l'entrée du Cepos. Pour la troisième cette fois cette semaine, il n'y a ni entrée, ni sortie. Il n'y a donc pas de parloirs non plus de parloirs, alors que le samedi est généralement le jour où il y en a le plus.

Une mobilisation suite à l'annonce de la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet de créer 1.100 nouveaux postes de surveillants. Ce n'est pas assez dénoncent les syndicats. Ils soutiennent également leurs collègues agressés ces derniers jours dans les prisons françaises. Ce lundi, une infirmière a été agressée par un détenu à Saran. Les agressions verbales quant à elles sont quotidiennes.

Un feu de pneus et de palettes devant l'entrée de la prison © Radio France - Cyrille Ardaud

L'accès à la prison est bloqué par un monticule de palettes et de pneus © Radio France - Cyrille Ardaud

