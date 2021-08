PHOTOS - Opération ramassage de déchets à plus de 600 mètres sous terre

Durant dix jours ils étaient une vingtaine de spéléologues, hommes et femmes, pour remonter les déchets accumulés lors des explorations dans les années 1940 à 1970. A une époque où il était plus compliqué de faire place nette après une descente . Opération sous terre tout à fait inédite en Vaucluse menée par l’association Continent 8 créée il y a deux ans. Et pour une première c’est un succès explique Clément Loiseaux, membre du spéléo club de Courthezon : « Déjà c’était une opération difficile par la configuration de ce gouffre profond qui va jusqu’à moins 667 mètres et de plus avec _la présence d’une galerie d’argile qui englue les spéléologues et le matérie_l. Au total il y a eu 300 heures de temps passé sous terre, pour trente-sept descentes et remontées et 150 kilos de déchets ramenés à la surface. »

Des conditions bien particulières pour une telle collecte sous terre

« Il faut savoir que l’on ne peut remonter à chaque fois qu'un peu moins de sept à huit kilos dans des sacs. L’opération a nécessité d’équiper entièrement le gouffre pour y descendre et à la fin de le déséquiper. Et donc dans les 150 kilos que l’on a remonté ne sont pas compris les sacs très volumineux et très chargés d’argile collante ainsi que les cordes. »

Du matériel laissé sur place par les précédentes générations de spéléologues

Objets et équipements abandonnés ont ainsi été remontés. Cela comprenait entre autre des échelles métalliques, des casseroles ou des fils de téléphone pour à l’époque être en contact avec la surface. « On est aussi très heureux d’avoir pu réaliser un diagnostic total de ce qu’il reste à enlever, poursuit Clément Loiseaux, qu’on estime à un peu _plus de 300 kilos à enlever encore_. On pourra revenir pour une nouvelle opération de dépollution de ce gouffre du Caladaïre mais avec une méthodologie un peu différente. Notamment une expédition plus longue mais aussi établir un palier à moins 320 mètres pour remonter les déchets en deux temps. »

Une spéléologue en dépollution dans ce gouffre du Caladaïre - Clément Baudy

Flavien Tabuteau, Antoine Aigueperse, Louis Nérault et Patricia Gentil dans une main courante aérienne avant le camp -320m. - Clément Baudy

Remontée dans le puit des rognons (composé de silex) - Clément Baudy

Olivier Gente rembobine du vieux cable de téléphone en compagnie de Thiebaud Labissy et Kathleen David dans le méandre Barozzi. - Clément Loiseaux

Nathalie Gruneisen descend l'avant dernier puit du gouffre sur corde à côté de l'ancienne technologie d'équipement : des échelles métalliques historiques en place depuis les années 1960. - Clément Loiseaux

Les 150kg de déchets sortis à l'issue de cette expédition de dépollution souterraine - Clément Loiseaux