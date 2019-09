PHOTOS - Paysage de désolation après l'incendie qui a ravagé 150 hectares dans la forêt de Lancosme

Migné, France

Ils ont lutté toute la nuit de mercredi à jeudi pour stopper la propagation des flammes en forêt de Lancosme, dans l'Indre. La bonne nouvelle est tombée dans la matinée : les pompiers sont désormais maître du feu, grâce à leur travail sans relâche, au plus près de l'incendie. Il a fallu l'intervention de 350 pompiers, de l'Indre, du Cher, de la Creuse et d'Indre-et-Loire pour lutter contre les flammes attisées par des bourrasques de vent. Au moins 150 hectares ont été ravagés par cet incendie, le plus important de l'été en Berry.

- © Radio France - Elodie Rabelle

Ce jeudi matin, la journaliste de France Bleu Berry s'est rendue à Migné, au plus près de l'incendie. Les photos sont éloquentes : des arbres calcinés, le sol recouvert de cendres et de suie. Par endroits, il ne reste plus grand-chose de la forêt de Lancosme telle qu'on la connaît, avec sa végétation.

L'incendie est passé entre les étangs de la Brenne pour ravager la forêt de Lancosme - SDIS 36

Une végétation qui était devenue un véritable paillasson. Entre la canicule, les températures en moyenne très élevées pendant l'été et l'absence de pluie, la forêt est très sèche.

Certains arbres ont été calcinés au vu de la puissance de l'incendie © Radio France - Elodie Rabelle