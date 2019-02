[Photos] Plusieurs dizaines de personnes contre le racisme et l'anti-sémitisme à La Rochelle

La rochelle

Des dizaines de personnes se sont rassemblées à La Rochelle, mardi soir, pour dire non au racisme et à l'anti-sémitisme, autour de la sculpture en mémoire de Michel Crépeau, l'ancien maire humaniste sur le vieux port.

Dans la foule, des élus, des représentants de la préfecture, et des 12 organisations laïques, anti-racistes, loges maçonniques et associations cultuelles qui avaient appelé à les rejoindre, mais surtout beaucoup d'anonymes.

Des manifestants arrivés bien avant le début du rassemblement © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les personnalités qui ont pris la parole (francs maçons, associations laïques, communauté israélite et communauté musulmane, députés) ont insisté sur l'importance de l'éducation pour combattre le racisme et l'anti-sémitisme. Tous ont répété que les actes de ces derniers jours : insultes, profanation etc. "ce n'est pas la France".

Parmi les personnalités, le représentant de l'asssociation culturelle musulmane © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Abdelouahed Tatou, Le représentant de l'association culturelle musulmane a révélé que la mosquée rochelaise reçoit régulièrement des colis de viande de porc : "les musulmans ne mangent pas de porc". Il a invité ceux qui les envoient à venir "discuter autour d'un thé à la menthe ou d'une pâtisserie orientale". Victoria Mezrahi de la maison communautaire israélite a confié " j'ai très peur, je n'ai pas envie de vivre ce que mon père, et ses frêres ont vécu". La députée de la 2è circonscription Frédérique Tuffenel, dont le père était juif a proclamé sa fierté et son amour de la religion juive et remercié les personnes présentes de "toute cette fraternité". Et a conclut "continuons, ne lâchons rien".

Beaucoup de simples citoyens dans la foule © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les manifestants ont chanté la Marseillaise, avant de se disperser.