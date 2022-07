PHOTOS- Plusieurs incendies dans le Gard, de Générac à St-Laurent-d'Aigouze, d'Arpaillargues à Bessèges

Un vent violent, environ 80 km/h, s'est ajouté ce jeudi dans le Gard aux fortes chaleurs et à la sécheresse. Le département était logiquement placé en vigilance rouge risque de feu de forêt. Malheureusement, comme c'était à craindre, plusieurs incendies se sont déclarés, le plus impressionnant à Générac, avec déjà au moins 150 hectares de végétation partis en fumée. Un feu d'autant plus douloureux qu'il rappelle le dramatique été 2019 où le pilote de Tracker Franck Chesneau avait perdu la vie en luttant justement contre un autre gigantesque incendie (mort le 2 août 2019 en luttant contre l'incendie qui a ravagé 900 hectares dans la commune).

Les pompiers du Gard luttent contre les flammes à Générac (Gard) © Radio France - Philippe Thomain

A St-Laurent-d'Aigouze, un feu de broussailles a éclaté à proximité d'un garage. La départementale 979 a été fermée dans les deux sens pendant une heure. Elle n'est rouverte que dans le sens St-Laurent / Le Grau-du-Roi. Plusieurs carcasses de voitures ont brûlé.

A Arpaillargues, une dizaine d'hectares ont brûlé. Un camp de gens du voyage a dû être évacué. Les sapeurs-pompiers du Gard ont réussi à fixer l'incendie en début d'après-midi

Incendie à Arpaillargues (Gard) - SDIS 30

D'autres incendies sont également signalés à Bessèges et à Bordezac.