Sur sa page Facebook, le maire Jean Denat déplore des dégradations qui, selon lui, pourraient être liées à l'approche du second tour des élections municipales.

PHOTOS - Plusieurs voitures et containers incendiés à Vauvert dans la nuit de mercredi à jeudi

Le message a été publié ce jeudi à la mi-journée sur la page Facebook personnelle de Jean Denat. Le maire de Vauvert ne vise personne nommément, mais voici, mot pour mot, ce qu'il écrit : " Hasard ou coïncidence ? A l’approche du second tour des élections municipales, les dégradations urbaines reprennent : le local technique du personnel communal au Castellas vandalisé et trois départs de feux, hier une voiture brûlée rue de la Petite Camargue , cette nuit deux voitures brûlées rue de la Bonne Eau, des containers brûlés rue Carnot, rue Baisedonne, c’est reparti ! Et pour finir, la plaque du résistant Maurice Privat taguée. Il est temps que cela finisse. Grâce aux cameras, la gendarmerie enquête". Libre à chacun d'interpréter ces propos comme il le souhaite.

Une voiture brûlée rue de la Petite Camargue - Mairie de Vauvert