PHOTOS - Quatre féminicides depuis le 1er janvier : le collectif collages de Périgueux interpelle

"Elles s'appelaient Lisa, Muriel et Eleonore. Elles ont été tuées par leur conjoint le 1er janvier 2022. Nous ne les oublierons pas", dénonce le collectif collages féminicides Périgueux dans un communiqué. Depuis le début de l'année 2022, quatre femmes ont été tuées par leurs conjoint ou ex-conjoint en France. En réaction, le collectif a placardé des messages, inscrits en grosses lettres noires sur des feuilles blanches A4 dans les rues de Périgueux. On peut y lire des messages tels que "Macron quand emmerderas-tu la violence patriarcale ?", "comment faire pour que les hommes cessent de tuer les femmes ?", ou encore "Eduquez vos fils".

Davantage de moyens

Avec ces collages, le collectif espère interpeller, et réclame davantage de moyens afin de lutter contre les féminicides. "Nous réclamons un milliard d'euros pour former les policiers et gendarmes, désengorger la justice, pour accompagner les victimes et les associations qui militent au quotidien sur le terrain et enfin pour l'hébergement d'urgence", indique-t-il dans son communiqué. Le collectif demande également des modules de sensibilisation à destination des enfants, ainsi qu'un "réel plan de prévention contre les violences patriarcales".

Les collages ont été affichés pendant le week-end. © Radio France - Jeanne de Butler

Le collectif réclame plus de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. - Collages féminicides Périgueux