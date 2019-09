PHOTOS - Côtes-d'Armor : qui tire sur les chats de Trélivan ?

Trélivan, France

"Fin août, notre jeune chatte est rentrée en piteux état. A la suite d’une visite chez le vétérinaire, on peut affirmer qu’elle s’est fait tirer dessus (…). Nous avons besoin de vos témoignages". Margaux et son compagnon ont décidé de distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres du bourg de Trélivan (2700 habitants) lorsqu’ils ont compris que leur animal de compagnie s’était fait tirer dessus.

Le chat de Margaux a perdu la vision d'un œil. © Radio France - Johan Moison

Des débris solides dans le crâne

Un projectile au niveau du cou. "La radio montre des débris solides dans son crâne jusque dans les sinus", précise Margaux. Peut-être une arme à air comprimée. "Elle a perdu la vision d’un œil, elle a des pertes d’équilibre parce que c’est venu toucher le tympan", explique la jeune femme. "Notre chatte de moins d’un an et pesant moins de 3 kg, nous ne comprenons pas bien en quoi elle pouvait représenter une menace et quand bien même il existe des solutions plus passives pour éloigner, chasser un chat", peut-on lire sur le tract.

Le témoignage de Margaux au micro de Johan Moison Copier

Deux plaintes pour actes de cruauté sur animal domestique

Le jeune couple a déposé plainte "pour actes de cruauté sur un animal domestique" à la gendarmerie de Dinan. A quelques centaines de mètres de là dans le bourg de Trélivan, Anne-Laure a déposé la même plainte ce jeudi 12 septembre. "Il y a trois semaines, Froussard, l’un de mes chats est revenu avec des plaies au niveau de la bouche et du nez. _La vétérinaire m’a dit que son visage était criblé de plomb_".

Sur la radio du crâne du chat d'Anne-Laure, on distingue bien le plomb © Radio France - Johan Moison

La photo de la radio du crâne de l'animal ne laisse pas de place aux doutes. Le chat d’Anne-Laure est dans "un piteux état, il va devoir vivre avec ces plombs dans la tête". Comme Margaux, Anne-Laure se demande "comment on peut en arriver à tirer sur un chat". _"Je conçois que des gens ne supportent pas de voir des chats rentrer dans leur jardin par exemple mais de là à leur tirer dessus. Une bassine d’eau suffirait largement !"_.

Le témoignage d'Anne-Laure au micro de Johan Moison Copier