PHOTOS - Réforme des retraites : les cortèges dans les rues de Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze

10e journée de protestation contre la réforme des retraites ce mardi dans le Gard. Même si les chiffres font état d'une légère baisse dans les cortèges, la mobilisation reste forte à Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze. Selon les données officielles communiquées par la préfecture du Gard, on dénombrait environ 4.000 manifestants à Nîmes, 3.000 à Alès et 800 à Bagnols-sur-Cèze. Comme d'habitude, les organisateurs revendiquent des chiffres beaucoup plus élevés, comme par exemple 16.000 personnes à Nîmes.

Aucun incident à signaler à Alès et Bagnols-sur-Cèze, en revanche, un échange tendu avec les forces de l'ordre lorsque environ 300 manifestants ont voulu investir les anciens locaux de l'UPE 30, l'Union pour les entreprises du Gard, boulevard Talabot à Nîmes. Ils sont ressortis presque immédiatement avant l'intervention des CRS aux cris de "Police nationale, milice du capital" ou encore "Police partout, justice nulle part".

Pancarte brandie par les manifestants dans les rues de Nîmes © Radio France - Gregory Jullian

Les manifestants devant la gare de Nîmes © Radio France - Gregory Jullian

A Alès, les mesures de sécurité avaient été renforcées après les incidents de la semaine dernière © Radio France - Ludovic Labastrou

Echange tendu entre manifestants et CRS devant les anciens locaux de L'UPE 30, boulevard Talabot à Nîmes © Radio France - Gregory Jullian

Les chiffres de la mobilisation

