PHOTOS - Reportage en immersion avec les douaniers de Dijon

À quoi ressemble une journée type des douaniers de Dijon ? France Bleu Bourgogne vous fait découvrir les coulisses de ce métier après avoir suivi une matinée en immersion à leurs côtés. Le service commence tout d'abord par un briefing. Les agents, répartis par trio dans deux voitures, savent à ce moment là quelle portion de route ils vont devoir surveiller, contrôler. Une fois les consignes données, les agents prennent la route.

ⓘ Publicité

Deux douaniers dijonnais surveillent le flux de voitures au bord d'une des autoroutes du département © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Une fois postés au bord de la route, on essaie de repérer les véhicules ou conducteurs qui peuvent être suspect", explique Thomas*, contrôleur des douanes. "On est très attentifs au chargement des véhicules aussi, qui peuvent être un indice." Si les douaniers repèrent un véhicule suspect, ils se lancent à sa poursuite et l'escortent jusqu'à la prochaine aire d'autoroute. Le conducteur est alors contrôlé, ainsi que son véhicule. "Ce qu'on retrouve le plus ici, c'est de la drogue (du cannabis ou de la cocaïne) et du tabac", confie Thomas. En 2021, 104 tonnes de drogues et 649 tonnes de tabac ont été saisies par les douaniers de Dijon. En 2022, 11 millions d'articles de contrefaçon ont été saisis.

Une équipe de douaniers contrôle la marchandise d'un camion sur une aide d'autoroute près de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les douaniers dijonnais répertorient les articles de contrefaçon retrouvés dans le camion © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mais les contrôles ne débouchent pas forcément toujours sur des saisies. "Trouver le bon véhicule qui transporterait de la marchandise illégale parmi ce flux de voitures sur les routes, c'est comme chercher une aiguille au milieu d'une bonne de foin", ironise Thomas.

Un travail plus compliqué pendant les vacances

Si les douaniers doivent réagir le plus rapidement possible en cas de soupçon, ce n'est pas toujours facile, surtout pendant les périodes de vacances. La surfréquentation des routes rend leur travail un peu plus compliqué. Pour les aider, leurs collègues motards leur prête main forte sur certains contrôles.

loading

Les douaniers à moto sont une aide précieuse pour leurs collègues en voiture, pour se faufiler plus rapidement sur les routes © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une équipe de douaniers contrôle un homme sur une aire d'autoroute près de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Protéger la biodiversité

Mais la saisie de contrefaçons ou de drogues n'est pas la seule mission des douaniers de Dijon. Ils ont aussi une mission de protection de la biodiversité à assurer, nous explique Aurélie*, agent de constatation. "Ça passe par le contrôle des déchets aux frontières, pour les brigades qui se situent aux frontières. Nous, à l'intérieur du territoire, on va pouvoir contrôler tout ce qui est espèces protégées, relever des infractions lorsque les gens détiennent des animaux sans permis, sans justificatif. Cela peut conduire à des procédures au même titre que les stupéfiants ou le tabac. On peut aussi faire des enquêtes pour faire tomber des plus gros trafics. On a déjà retrouvé dans des camions des tortues, un perroquet, des serpents... dans une autre brigade, ils ont même déjà saisi un lionceau ! Je pense que cette mission que nous avons mérite d'être un peu plus connue."

Pour rappel, le trafic d'espèces sauvages protégé peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à 750.000 euros d'amende et sept ans de prison.

*Les prénoms des douaniers ont été modifiés pour protéger leur identité