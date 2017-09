PHOTOS - Revivez l'évacuation de France Bleu Périgord à cause d'une valise suspecte

France Bleu Périgord a été évacuée ce mercredi suite à la découverte sur son parking d'une valise suspecte. Il s'agissait en fait d'une fausse alerte, mais la station a été évacuée pendant près de trois heures et vos programmes perturbés

Petite frayeur, mais heureusement sans conséquences pour le personnel de France Bleu Périgord ce mercredi et les habitants du quartier du pont Saint Georges.

La valise suspecte sur le parking de France Bleu Périgord © Radio France - Almamy Barry

Une valise abandonnée a été découverte en début d'après-midi sur le parking de la radio, au 1 cours Saint Georges. Vers 15h36 la police a été prévenue. La radio a dû être évacuée vers 15h38.

Les pompiers devant la radio France Bleu Périgord © Radio France - Antoine Balandra

Et c'est pour cela que vous n'avez pas pu entendre vos programmes habituels dès 16h. La radio est restée vide car le secteur a été bouclée. Le cours Saint Georges coupé à la circulation ce qui a causé d'importants embouteillages dans Périgueux.

Voila le robot qui à détruit la valise suspecte sur le parking de @Bleu_Perigord#Dordognepic.twitter.com/KNl2YEs8d0 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) September 20, 2017

Et cela à cause d'une petite valise violette déposée à quelques mètres de l'entrée de France Bleu Périgord sur le parking. Une valise abandonnée par un ou une inconnue juste derrière un petit muret. Une vingtaine de salariés de la radio ont attendu pendant plus de deux heures et demi sur le trottoir.

La police devant la radio et le personnel évacué © Radio France - Antoine Balandra

Avec de nombreux curieux et habitants du quartier. Les pompiers sont également arrivés pour sécuriser la zone en cas d'explosion. Et puis vers 17h20 les démineurs de Bordeaux se sont garés juste à côté de la radio. Ils ont alors sorti leur robot mobile capable de détruire les objets suspects.

Les démineurs sont arrivés de Libourne en #gironde . Valise tjs abandonnée au parking de @Bleu_Perigordpic.twitter.com/K4lIIflcYo — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) September 20, 2017

La valise a été détruite vers 18h10. Une détonation puissante mais très brève. Il faut dire qu'heureusement, la valise était vide. Vous avez pu retrouver vos programmes habituels, dès 18h20.