PHOTOS - Sauvé des eaux, un cheval d'Arnay-sous-Vitteaux doit une fière chandelle aux pompiers de Côte-d'Or

Un cheval en très mauvaise posture sauvé par les pompiers ! L'animal s'est retrouvé coincé dans le Volnay, un ruisseau de 30 centimètres de profondeur, d'Arnay-sous-Vitteaux ce samedi 27 juin 2020 au matin.

Un cheval en très mauvaise posture sauvé par les pompiers de Côte-d'Or à Arnay-sous-Vitteaux © Radio France - Lionel Minhos / SDIS 21

Plusieurs heures dans l'eau

Un véritable piège dans lequel il est resté plusieurs heures. Appelés par le propriétaire de l'animal six pompiers de Vitteaux et Pouilly-en-Auxois secondés par un vétérinaire-pompier de Châtillon-sur-Seine sont arrivés sur place aux alentours de 10 heures du matin.

Un cheval en très mauvaise posture sauvé par les pompiers de Côte-d'Or à Arnay-sous-Vitteaux - Lionel Minhos / SDIS 21

Un sauvetage qui a duré 2h30

Ils ont mis plus de deux heures et demi pour le sortir de l'eau, utilisant notamment un chargeur-élévateur agricole télescopique. Le cheval, âgé d'une vingtaine d'années, n'a pas été blessé. Une demi-heure après il remarchait. Après un dernier contrôle du vétérinaire il a pu retrouver son pré sain et sauf.