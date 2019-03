PHOTOS - Scène de crime à Colmar, des lycéens mènent l'enquête avec la police scientifique

Un exercice en immersion avec la police scientifique de Colmar, sur une scène de crime fictive. Des élèves de terminale du lycée Saint-André y ont participé. L'idée c'était de montrer comment les enquêteurs travaillent pour trouver les indices et susciter des vocations. Un métier d'investigation.

Colmar, France

Une vingtaine d'élèves de terminale du lycée Saint-André de Colmar ont participé ce mercredi, à une résolution d'enquête avec la police scientifique du commissariat.

Une opération qui existe depuis six ans. Ils ont suivi une reconstitution d'une scène de crime et les policiers leur ont expliqué, comment ils trouvent des indices pour résoudre cette énigme : une jeune femme assassinée, une table posée sur son corps, des traces de sang sur l'ordinateur et sur un coup, un pistolet retrouvé derrière l'ordinateur.

La police scientifique : première à intervenir sur les lieux d'un crime ou d'un vol

Pour les élèves, la difficulté, c'était de savoir comment on retrouve la trace de l'auteur et comment il a agi . Tout était fictif bien sûr.

Je trouve ça génial, on voit ça dans les films et là c'est la réalité ! Faire des recherches, sur des scènes de crime, c'est passionnant," les élèves sont enthousiastes

Pour ces élèves qui sont en terminale sciences et technologie de laboratoire, cette immersion intervient dans le cadre de leurs études. Un bon cas pratique, car ils peuvent passer le concours pour travailler dans la police technique et scientifique.

Reportage avec les terminales du lycée Saint-André en immersion avec la police technique et scientifique de Colmar Copier

Les élèves ont appris comment en relève une empreinte © Radio France - Guillaume Chhum

On peut trouver des empreintes avec de l'infra-rouge © Radio France - Guillaume Chhum

La police technique et scientifique intervient en premier sur les lieux d'un crime ou d'un vol. Leur collaboration est précieuse pour les enquêteurs, ils peuvent remonter jusqu'à l'auteur.

L'auteur du crime n'était pas un prix de littérature ! © Radio France - Guillaume Chhum

Trouver tous les indices sur la scène de crime © Radio France - Guillaume Chhum

Passion pour l'investigation et résoudre des affaires

A Colmar, les experts de la police technique et scientifique sont composés de cinq fonctionnaires. Il peuvent intervenir sur des scènes de crime, en passant par des saisies de stupéfiants ou encore d'un simple vol à la roulotte. Ils ont pour mission de relever des empreintes, des indices pour faire avancer les enquêtes.

La police à la recherche d'indices © Radio France - Guillaume Chhum

Ils interviennent en moyenne 300 à 400 fois dans l'année.

Je suis une grande fan de Columbo et des séries télé. Faut chercher et aller dans le petit détail. C'est une fierté de trouver la trace, qui fait sortir l'affaire," Elodie Raul travaille à la police technique et scientifique de Colmar depuis 13 ans