PHOTOS- Spectaculaire sauvetage d'une adolescente tombée dans les rochers près de la cascade de la Vis

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus, ce lundi vers 16h, pour secourir une adolescente de 15 ans qui a chuté dans des rochers à proximité de la cascade de la Vis, à Saint-Laurent-le-Minier. Un dispositif, composé d'une ambulance de Ganges et d'une équipe GRIMP (pompiers spécialises dans les interventions en milieu périlleux) du Gard et de L'Hérault, a permis d'aborder, sécuriser et brancarder la jeune fille blessée a la tête.

Elle a été évacuée sur la clinique de Ganges pour contrôle radio.