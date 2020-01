EN IMAGES - Strasbourg : des centaines de pompiers défilent contre les agressions

Strasbourg, France

"Agressions répétées, pompiers en danger, pompiers découragés." Selon une reporter de France Bleu Alsace sur place, la marche contre les violences faites aux pompiers réunit plus de 500 personnes depuis 9h30, vendredi 17 janvier, à Strasbourg. Le cortège est parti de la caserne de Strasbourg-Ouest, dans le quartier Cronenbourg, et rejoint l'hôtel du préfet, en passant par le palais de justice.

Le personnel administratif participe également à cette marche, aux côtés des pompiers professionnels et volontaires. Les agressions contre les pompiers ont triplé en dix ans en France, et on compte en moyenne deux agressions par semaine dans le Bas-Rhin.

Marche contre les violences faites aux pompiers, le 17 janvier 2020 à Strasbourg © Radio France - Solène de Larquier

