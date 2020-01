PHOTOS - Strasbourg : simulation d'attaque terroriste au stade de la Meinau

Strasbourg, France

L'exercice est impressionnant. Pompiers, policiers, Samu, figurants, etc... Environ un millier de personnes étaient mobilisées mercredi 15 janvier pour une simulation d'attaque terroriste dans l'enceinte du stade de la Meinau, à Strasbourg (Bas-Rhin). Le scénario imaginé afin de tester les forces de l'ordre et les secours est extrême : un terroriste se met à poignarder des spectateurs en tribune famille au début de la deuxième mi-temps d'un match de football entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz, puis d'autres terroristes attaquent la tribune sud et prennent des gens en otage dans les salons VIP.

Exercice de sécurité au stade de la Meinau à Strasbourg, le 15 janvier 2020 © Radio France - Aude Raso

Le scénario est volontairement difficile, explique Dominique Schuffenecker, le directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin : "Un stade est un milieu confiné. Et la Meinau accueille plus de 25.000 personnes les soirs de matches. Un incident dans un tel contexte peut provoquer des mouvements de foule potentiellement dramatiques".

Nous faisons beaucoup plus d'exercices qu'avant, car le terrorisme est malheureusement une réalité dans notre pays.

Tester les forces de l'ordre et les secours

L'intérêt de l'exercice est d'apprendre aux forces de l'ordre et aux secours à connaître le stade de la Meinau, ses coursives et ses escaliers. Il s'agit également de tester et rôder la coordination entre les services. Depuis les attentats de Paris et de Saint-Denis en novembre 2015, les pompiers qui s'approchent au plus près des zones d'attentat doivent ainsi attendre le feu vert des forces des policiers, certains étant même équipés désormais de casques spéciaux et de gilets par balle pour ce type d'intervention.

Une dizaine d'exercices d'envergure sont organisées chaque année dans le Bas-Rhin, comme ça a été le cas à la gare de Strasbourg, ou encore à l'aéroport d'Entzheim.

