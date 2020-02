PHOTOS - tournage en Dordogne : Monpazier sous le feu des projecteurs

Après le château de Beynac et celui de Fénelon, c'est au tour de la bastide de Monpazier d'accueillir les équipes du film de Ridley Scott. Pendant deux jours le réalisateur y tourne une scène de marché.

Le tournage à Monpazier est prévu ce jeudi et ce vendredi

Les habitants de Monpazier vivent au rythme du tournage du prochain film de Ridley Scott. Pendant deux jours, le réalisateur américain pose ses caméras dans une bastide transformée. Il y tourne une scène de marché sur la place centrale. Mais ne tentez pas de vous en approcher, tous ses accès sont fermés.

"Je voulais voir les décors, l'ambiance autour d'un tournage avant d'aller le voir le film au cinéma, explique Yannis qui a fait la route avec ses amis depuis Périgueux. Mais on n'a rien vu. On s'est fait un peu écarté." Les curieux devront se contenter de quelques figurants en costumes aperçus au loin ou de quelques animaux.

Le silence dans les rues de la bastide

Des chiens, des chevaux, des ânes, des oies, sont présents pour tourner cette scène de marché © Radio France - Théo Caubel

Face à la protection autour du plateau, les habitants et curieux multiplient les initiatives pour tenter de voir un peu de cinéma. "Nous attendons les stars du casting, Adam, Ben, Ridley ou Jodie. On leur offre un petit gâteau. Ça les réchauffera" s'amuse Francine qui travaille dans une boulangerie. Avec les gérants, ils ont même installé une pancarte sur la vitrine avec une "formule spéciale tournage".

Et s'il est difficile d’apercevoir le plateau de tournage, il ne s'entend pas non plus. Il est presque difficile de croire que près de 500 personnes s'activent avec de nombreux animaux sur la place centrale tant le calme règne dans les rues de la bastide. D'ailleurs, les agents de sécurité demandent au curieux de se taire lorsqu'une prise est en cours.

Les paparazzis présents

Les protections autour du plateau se révèlent comme un défi pour certains. Quatre paparazzis suivent depuis deux semaines les équipent du film en Dordogne. Plusieurs d'entre eux sont en ce moment à Monpazier. Ils ont d'ailleurs réussi à apercevoir l'une des stars du film pour l'instant très discrète en Dordogne. Des clichés de Ben Affleck sur le tournage circulent sur internet. Mais les photos n'auraient pas été prises à Monpazier. La production précise que la star américaine ne tourne pas dans la bastide.