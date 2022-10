PHOTOS - Trois dauphins échoués sur la plage de Quettehou remis à l'eau par les pompiers

Trois dauphins se sont échoués sur la plage de l'anse du Cul-du-Loup, entre Saint-Vaast-la-Hougue et la plage des Morsalines près de Quettehou, ce mardi 11 octobre, vers 14h30. C'est d'abord un premier individu qui a été signalé puis deux autres. Habituellement, la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue remet les cétacés à l'eau grâce à ses embarcations. La mer étant trop basse, elle a dû faire appel aux sapeurs-pompiers cette fois-ci et partage les images et vidéos du sauvetage sur ses réseaux sociaux .

Un ostréiculteurs a aidé les sapeurs-pompiers à charger le premier dauphin sur un camion, les deux autres ont été transporté grâce au 4x4 du SDIS. Ils ont ensuite été emmenés dans l'après-midi sur la jetée de Saint-Vaast-la-Hougue. Les pompiers ont pu utiliser la potence de la SNSM qui sert habituellement à mettre le bateau semi-rigide des bénévoles de sauvetage à l'eau. Chaque animal a été soulevé un par un grâce à l'instrument.

Les sapeurs-pompiers ont soulevé chaque dauphin un par un. - SNSM Saint-Vaast-la-Hougue

Les trois cétacés ont pu être remis à l'eau en toute sécurité. - SNSM Saint-Vaast-la-Hougue

L'opération s'est terminée vers 18h30 hier soir. Ce mercredi 12 octobre, les sapeurs-pompiers indiquent que les dauphins ont mis du temps mais ont fini par regagner le large. Sauvetage réussi.