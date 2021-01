PHOTOS - Un appartement insalubre, le SOS lancé par une nîmoise

Des traces d'humidité dans toutes les pièces, des conditions de vie qui se dégradent : une auditrice de France Bleu Gard Lozère appelle à l'aide. Corinne habite avenue Chabaud-Latour, à Nîmes, derrière la caserne de la Légion, un appartement d'Habitat du Gard. On y voit de très nombreuses taches noires dans le bas des murs, et pas seulement. "Les murs sont gorgés d'eau", décrit-elle. L'appartement est tellement humide qu'elle et sa fille de 16 ans, scolarisée en Première au lycée Daudet, dorment dans le salon. "Je dors, je mange, je fais mes études dans le salon, confie sa fille. Parfois, je vais ma marraine, pour me reposer, sinon je suis tout le temps cassée (fatiguée).Je n'en parle pas à mes amis, je n'aime pas trop dire tout ça"

"J'espère qu'on va vite changer, ça me fait peur, je n'ai pas envie de perdre ma mère.. sous assistance respiratoire" Sa fille, seize ans, émue

Corinne assure pourtant chauffer son appartement et l'aérer. Elle a contacté son bailleur Habitat du Gard, qui est venu et lui a dit que la peinture serait refaite quand les murs seront secs avec, auparavant, une sous-couche anti-humidité. "L'agent envoyé par Habitat du Gard m'a dit gentiment : "ne dormez plus dans vos chambres, elles sont dangereuses, dormez dans le salon" (..) en attendant, je vis dans un appartement où je respire de la moisissure à longueur de journée, et j'ai une maladie avérée, et importante". Certificat de médecin à l'appui, Corinne explique souffrir d'un emphysème pulmonaire et de cervalgie.

On y voit de très nombreuses taches noires dans le bas des murs, et pas seulement © Radio France - Philippe Thomain

Habitat du Gard, qui a répondu à nos sollicitations, a fait 2 propositions de relogement, 2 propositions qu'elle a refusées. Elle les trouve trop chères pour elle, même avec les APL. Elle a de petits moyens, elle est intérimaire.

De l'humidité partout dans l'appartement © Radio France - Philippe Thomain